تنتظره الخدمة العسكرية.. كوري ينهار باكياً بعد فشله في أولمبياد باريس

A + A -

دخل توم كيم في نوبة بكاء بعدما فشل في الوصول إلى منصة التتويج بمنافسات الغولف للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس.

وانتشرت صور البالغ من العمر "22 عاما" بشكل واسع في شبكات التواصل الاجتماعي وهو يبكي بعد جولته الأخيرة، إذ لم يخسر اللاعب ميدالية أولمبية فحسب، بل فشل أيضا في الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية في بلده كوريا الجنوبية.

وينص القانون في كوريا الجنوبية على أن جميع الرجال – ما لم يكونوا معفيين – يجب أن يكملوا 18 – 21 شهرا من الخدمة العسكرية، ويجب عليهم التجنيد قبل سن الـ 28 عاما.

ويتم منح بعض الرجال إعفاءات بسبب مشاكل الصحة البدنية والعقلية، وهناك طريقة أخرى للإعفاء من التجنيد الإجباري، وهي الفوز بميدالية أولمبية من أي لون، أو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

العاشقة نيمور.. من التهاب نادر وأزمة فرنسا إلى ذهب باريس

واحتل كيم المركز الثامن في أولمبياد باريس 2024، وفشل في الحصول على الميدالية البرونزية بفارق أربع ضربات، بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى الأميركي سكوتي شيفلر، وحصل البريطاني تومي فليتوود على الفضية، ونال الياباني هيديكي ماتسوياما الميدالية البرونزية.