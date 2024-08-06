living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تنتظره الخدمة العسكرية.. كوري ينهار باكياً بعد فشله في أولمبياد باريس

6
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دخل توم كيم في نوبة بكاء بعدما فشل في الوصول إلى منصة التتويج بمنافسات الغولف للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس.
 
وانتشرت صور البالغ من العمر "22 عاما" بشكل واسع في شبكات التواصل الاجتماعي وهو يبكي بعد جولته الأخيرة، إذ لم يخسر اللاعب ميدالية أولمبية فحسب، بل فشل أيضا في الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية في بلده كوريا الجنوبية.
 
وينص القانون في كوريا الجنوبية على أن جميع الرجال – ما لم يكونوا معفيين – يجب أن يكملوا 18 – 21 شهرا من الخدمة العسكرية، ويجب عليهم التجنيد قبل سن الـ 28 عاما.
 
ويتم منح بعض الرجال إعفاءات بسبب مشاكل الصحة البدنية والعقلية، وهناك طريقة أخرى للإعفاء من التجنيد الإجباري، وهي الفوز بميدالية أولمبية من أي لون، أو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.
 
العاشقة نيمور.. من التهاب نادر وأزمة فرنسا إلى ذهب باريس
واحتل كيم المركز الثامن في أولمبياد باريس 2024، وفشل في الحصول على الميدالية البرونزية بفارق أربع ضربات، بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى الأميركي سكوتي شيفلر، وحصل البريطاني تومي فليتوود على الفضية، ونال الياباني هيديكي ماتسوياما الميدالية البرونزية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   