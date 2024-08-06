"لم يبطئ الحمل سرعتي".. الأم بوريير تستعد لدخول تاريخ أولمبياد باريس

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بعد أن أنجبت إيل بوريير سانت بيير ابنها إيفان في مارس 2023 – خلال ذروة مسيرتها في الجري لمسافات طويلة، قبل عام من دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، قالت إنها شعرت وكأنها "قمامة".

وتحدثت الأميركية عن أولى تدريباتها، والتي جاءت بعد ثلاثة أسابيع من ولادة إيفان: لم تكن ممتعة على الإطلاق، كنت أعلم أنني بحاجة إلى أخذ الأمر ببطء.

في مدينة نيويورك، بعد ستة أشهر من ولادة ابنها، عادت إلى السباقات، لكنها احتلت المركز السابع بزمن قدره 4 دقائق و23 ثانية، ورأت أن النتيجة أبطأ مما توقعت.

تقول إيل بوريير سانت بيير، التي تبلغ "29 عاما": كان الأمر مخيفا نوعا ما، لقد ممرت بلحظات من التساؤل عما إذا كنت سأعود إلى حيث كنت، وما الخطأ الذي ارتكبته؟

واتضح لاحقا أنها لم تتدهور حقا، بل تطورت بوريير سانت بيير التي شاركت في 1500 متر في أولمبياد طوكيو 2020، واحتلت المركز العاشر، وفي أول موسم كامل لها في الجري كأم، حطمت رقمها القياسي الأميركي داخل الصالات، قبل أن تفوز بالميدالية الذهبية في سباق 3 آلاف في بطولة العالم في غلاسيكو أوائل مارس، محققة رقما قياسيا أميركيا.

بعد موسمها في الصالات المغلقة، تعود بوريير سانت بيير – التي لا تزال تقضي أوقات فراغها في مزرعة الألبان التي تملكها عائلتها – تعود إلى الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بعدما فازت في سباق 5 آلاف متر في ولاية أوريغون الأميركية يونيو الماضي، واحتلت المركز الثالث في سباق 1500 متر.

وبسبب الزمن الضيق، ستشارك في سباق 1500 متر بأولمبياد باريس.

وعانت الرياضيات في أوقات سابقة، وقالت العداء الأولمبية كارا غوتشر إن شركة "نايكي" توقفت عن دفع أجورها عندما حملت بابنها، وذكرت زميلتها أليشا مونتانو أن الشركة أيضا أخبرتها أنها ستتوقف عن دفع أجورها عندما أصبحت حاملا.

وشعرت أليسون فيليكس، أكثر لاعبة أولمبية تتويجا بالميداليات في ألعاب القوى، بأنها مضطرة إلى إخفاء المراحل المبكرة من حملها عن "نايكي".

أمام بوريير سانت بيير قالت إن شركة "نيو بالانس" عرضت عليها الدعم الكامل أثناء حملها.

وكشفت بوريير سانت بيير أن الأمومة أحد أحلامها، على قدم المساواة مع الجري أو حتى أكثر منه، وأوضحت: كان قرارا صعبا أن أنجب طفلا وأوقف مسيرتي مؤقتا، والآن بعد أن فعلت ذلك، أشعر بمزيد من الاكتمال، وبالتالي أنا أكثر هدوءا وسعادة، وهذا أمر جيد لمسيرتي.

وتمني بوريير سانت بيير أن يؤتي ذلك ثماره في باريس، عندما تشارك في أولمبياد باريس، إذ تقام الجولة الأولى من سباق 1500 متر، يوم الثلاثاء.

وتقول الأميركية: لا أستطيع الانتظار حتى يأتي اليوم الذي يكبر فيه إيفان، وأتمكن من إظهار كل ما أنجزته له، أطلعه على صور له هناك أثناء سباق، سيكون الأمر مميزا حقا.