living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لم يبطئ الحمل سرعتي".. الأم بوريير تستعد لدخول تاريخ أولمبياد باريس

6
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد أن أنجبت إيل بوريير سانت بيير ابنها إيفان في مارس 2023 – خلال ذروة مسيرتها في الجري لمسافات طويلة، قبل عام من دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، قالت إنها شعرت وكأنها "قمامة".
 
وتحدثت الأميركية عن أولى تدريباتها، والتي جاءت بعد ثلاثة أسابيع من ولادة إيفان: لم تكن ممتعة على الإطلاق، كنت أعلم أنني بحاجة إلى أخذ الأمر ببطء.
 
في مدينة نيويورك، بعد ستة أشهر من ولادة ابنها، عادت إلى السباقات، لكنها احتلت المركز السابع بزمن قدره 4 دقائق و23 ثانية، ورأت أن النتيجة أبطأ مما توقعت.
 
تقول إيل بوريير سانت بيير، التي تبلغ "29 عاما": كان الأمر مخيفا نوعا ما، لقد ممرت بلحظات من التساؤل عما إذا كنت سأعود إلى حيث كنت، وما الخطأ الذي ارتكبته؟
 
واتضح لاحقا أنها لم تتدهور حقا، بل تطورت بوريير سانت بيير التي شاركت في 1500 متر في أولمبياد طوكيو 2020، واحتلت المركز العاشر، وفي أول موسم كامل لها في الجري كأم، حطمت رقمها القياسي الأميركي داخل الصالات، قبل أن تفوز بالميدالية الذهبية في سباق 3 آلاف في بطولة العالم في غلاسيكو أوائل مارس، محققة رقما قياسيا أميركيا.
 
بعد موسمها في الصالات المغلقة، تعود بوريير سانت بيير – التي لا تزال تقضي أوقات فراغها في مزرعة الألبان التي تملكها عائلتها – تعود إلى الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بعدما فازت في سباق 5 آلاف متر في ولاية أوريغون الأميركية يونيو الماضي، واحتلت المركز الثالث في سباق 1500 متر.
 
وبسبب الزمن الضيق، ستشارك في سباق 1500 متر بأولمبياد باريس.
 
وعانت الرياضيات في أوقات سابقة، وقالت العداء الأولمبية كارا غوتشر إن شركة "نايكي" توقفت عن دفع أجورها عندما حملت بابنها، وذكرت زميلتها أليشا مونتانو أن الشركة أيضا أخبرتها أنها ستتوقف عن دفع أجورها عندما أصبحت حاملا.
 
وشعرت أليسون فيليكس، أكثر لاعبة أولمبية تتويجا بالميداليات في ألعاب القوى، بأنها مضطرة إلى إخفاء المراحل المبكرة من حملها عن "نايكي".
 
أمام بوريير سانت بيير قالت إن شركة "نيو بالانس" عرضت عليها الدعم الكامل أثناء حملها.
 
وكشفت بوريير سانت بيير أن الأمومة أحد أحلامها، على قدم المساواة مع الجري أو حتى أكثر منه، وأوضحت: كان قرارا صعبا أن أنجب طفلا وأوقف مسيرتي مؤقتا، والآن بعد أن فعلت ذلك، أشعر بمزيد من الاكتمال، وبالتالي أنا أكثر هدوءا وسعادة، وهذا أمر جيد لمسيرتي.
 
وتمني بوريير سانت بيير أن يؤتي ذلك ثماره في باريس، عندما تشارك في أولمبياد باريس، إذ تقام الجولة الأولى من سباق 1500 متر، يوم الثلاثاء.
 
وتقول الأميركية: لا أستطيع الانتظار حتى يأتي اليوم الذي يكبر فيه إيفان، وأتمكن من إظهار كل ما أنجزته له، أطلعه على صور له هناك أثناء سباق، سيكون الأمر مميزا حقا.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   