إصابة أكثر من 40 رياضياً أسترالياً بـ "كورونا" في أولمبياد باريس

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أصيب أكثر من أربعين رياضيا أستراليا بعدوى كورونا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى خلال مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024.

وكشف روان تايلور مدرب منتخب أستراليا للسباحة عن أن بعض سباحيه شاركوا في منافسات السباحة الأولمبية على مدار تسعة أيام وهم يعانون من عدوى كورونا.

وانسحب بعض السباحين الآخرين من السباقات من بينهم لاني باليستر وإيلا رامسي، في الوقت الذي شارك فيه البعض الآخر في السباقات رغم ظهور أعراض العدوى عليهم.

وكان من بين المصابين بعدوى كورونا، زاك ستابلتي-كوك صاحب الميدالية الفضية في سباق 200 متر صدر للرجال، حيث خاض سباقه وهو مريض.

وقالت كارولين برودريك رئيسة الجهاز الطبي لبعثة أستراليا في باريس: تم إجراء 84 اختبارا لكورونا داخل القرية الأولمبية. ونتيجة نحو نصف هذه الاختبارات تقريبا جاءت إيجابية لفيروس كورونا.