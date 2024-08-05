أسطورة الجمباز بايلز "مستاءة" من زملائها الرياضيين في باريس

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كشفت بطلة الجمباز الأميركية سيمون بايلز انزعاجها من الوقت الذي تقضيه داخل القرية الأولمبية في باريس، بسبب بقية الرياضيين.

وأشارت بايلز إلى أن الاهتمام الزائد بها، والرغبة بلقائها والتصوير معها، سبب لها حالة قلق نفسي متزايد.

وأشارت إلى إنها ذهبت للكافيتيريا لتناول الغداء، خلال وصولها في اليوم الأول للأولمبياد، لتتفاجأ بعدد هائل من الرياضيين من بقية الدول، وهم يأتون إليها لالتقاط الصور، مما سبب لها التوتر والانزعاج.

وأشارت إلى أنها الآن "تكدس" الطعام في بادئ اليوم، ثم تظل في غرفتها في القرية الأولمبية دون خروج.

وقالت بايلز سابقا إنها تعاني من حالة نفسية شديدة، بسبب ضغوطات منافسات الجمباز، وهو ما دفعها للانسحاب من عدة مسابقات في أولمبياد طوكيو 2020.