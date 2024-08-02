بايدن يهنئ لاعبة جمباز أحرزت 6 ميداليات ذهبية في الأولمبياد

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وجه الرئيس الأميركي جو بايدن التهنئة إلى سيمون بايلز على قيادة فريق جمباز السيدات الوطني للفوز في دورة الألعاب الأولمبية بباريس بعد مستوى مذهل من اللاعبة العائدة إلى منصة التتويج الأولمبية بعد غياب.

ونشر حساب بايدن على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي صورة له وهو يمنح بايلز وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة في عام 2022.

وكتب بايدن موجها رسالة إلى بايلز "رائدة وقدوة، إن قوتك التي لا تضاهى وتألقك وجرأتك تلهمنا جميعا".

ورفعت الأسطورة الأميركية بايلز رصيدها الأولمبي إلى ست ذهبيات، وذلك بإحرازها لقب المسابقة الكاملة للفردي في الجمباز الخميس في أولمبياد باريس، متفوقة على البرازيلية ريبيكا أندرادي ومواطنتها حاملة اللقب سونيسا لي.

وسبق لابنة الـ27 عاما أن أحرزت في باريس 2024 لقب المسابقة الكاملة للفرق الثلاثاء بصحبة لي، لتؤكد بذلك أنها وضعت خلفها خيبة أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام حين انسحبت من معظم المسابقات بعد معاناتها من التواءات.

وباتت بايلز أول لاعبة جمباز على الإطلاق تستعيد لقب المسابقة الكاملة في الألعاب الأولمبية بعدما أحرزته في ريو 2016 قبل أن تتنازل عنه في طوكيو التي وصلت إليها واضعة النجومية والتاريخ نصب عينيها، لكنها انسحبت من معظم المسابقات.

ولم تعد بايلز إلى المنافسة إلا بعد عامين من مشاركتها المخيبة في طوكيو، في صيف 2023 في الولايات المتحدة، وفي الخريف التالي على الساحة الدولية، بفوز مذهل برباعية في بطولة العالم في أنتويرب ببلجيكا.

ورفعت الأميركية رصيدها الأولمبي الإجمالي إلى تسع ميداليات (6 ذهب وواحدة فضية وبرونزيتان)، إضافة إلى ألقابها العالمية الـ23، معززة الرقم القياسي الذي حققته كلاعبة الجمباز الأكثر إحرازا للميداليات الأولمبية في تاريخ بلادها، متفوقة بفارق ميداليتين على شانون ميلر التي نالت سبعة في برشلونة 1992 وأتلانتا 1996، بينها ذهبيتان فقط.

كما باتت ثالث لاعبة فقط تحرز المسابقة الكاملة للفردي مرتين بعد السوفياتية لاريسا لاتينيا (1956 و1960) والتشيكوسلوفاكية فيرا تشاسلافسكا (1964 و1968).

وجمعت بايلز 59.131 نقطة، فيما حصلت أندرادي على 57.932 ولي على 56.465.

وهذه المرة الأولى في تاريخ المسابقة الكاملة في الألعاب الأولمبية التي تتواجه فيها لاعبتان متوجتان بلقبي النسختين السابقتين بشخص لي وبايلز، وكانت الولايات المتحدة في نهاية الأمر المستفيدة بإحرازها المسابقة للمرة السادسة تواليا وسابعة قياسية بالمجمل.

وبإمكان بايلز أن تضيف ثلاث ذهبيات أخرى في باريس عبر حصان القفز، وعارضة التوازن والحركات الأرضية.

ويقام نهائي حصان القفز السبت ثم يليه نهائيي الحركات الأرضية وعارضة التوازن الإثنين.