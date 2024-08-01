أطول لاعبي السلة ضد أقصرهم.. صورة طريفة في أولمبياد باريس

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خلال مواجهة فرنسا ضد اليابان، الثلاثاء، في كرة السلة ضمن أولمبياد باريس، جمعت لقطات طريفة بين أطول لاعب بالبطولة وأقصر لاعب.

فقد أظهرت صور من المباراة تنافسا حادا بين الفرنسي فيكتور ويمبانياما أطول لاعب في البطولة مع الياباني يوكي توغاشي الأقصر في المنافسة.

ويبلغ طول الياباني يوكي توغاشي 167 سم، فيما وصل طول ويمبانياما 222 سم.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الصورة الطريفة التي جمعت بين اللاعبين.

المباراة أقيمت ضمن المجموعة الثانية لمنافسات الرجال على ملعب بييرموروا في ليل، وانتهت لصالح فرنسا 94-90 في الوقت الإضافي.

وقاد ويمبانياما الديوك لتحقيق الفوز بعد تسجيله 18 نقطة فضلا عن مساهمته في 11 كرة مرتدة و6 تمريرات حاسمة خلال 31 دقيقة.

وفي الوقت نفسه، سجل توغاشي لليابان 3 نقاط فقط من تسديدة واحدة من أصل 6 تسديدات في ما يقرب من 12 دقيقة من اللعب.