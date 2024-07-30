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كيف تحقق الحلم؟ كواليس فوز المصري محمد السيد بالبرونزية

30
JULY
2024
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بلمسة إبداعية فاز المبارز المصري محمد السيد بالميدالية البرونزية في سلاح السيف بأولمبياد باريس، لكنه ما يزال يطمح لتحقيق ميدالية جديدة رفقة المنتخب خلال منافسات الفرق، وفقا لحديث والده ومدربه سامي السيد لموقع "سكاي نيوز عربية".
 
وعاش المبارز الشاب ليلة استثنائية بعد الفوز على منافسه الهنغاري تيبور أندرافسي في لقاء الميدالية البرونزية، غير أنه عاد سريعا إلى التدريبات من أجل الاستعداد بجانب زملائه في المنتخب لمواجهة فرنسا بعد أيام قليلة، كما يؤكد سامي.
 
وأوضح والد البطل المصري كواليس فوزه بالبرونزية قائلا: "اجتهد محمد كثيرا من أجل تحقيق هذا الإنجاز الفريد، كان لدينا يقين بقدرته على الوصول إلى المربع الذهبي وتقديم أداء مبهر خلال الأولمبياد، خاصة بعد تألقه في دورة الألعاب الأولمبية السابقة بطوكيو".
 
ويشارك المبارز البالغ من العمر 21 عاما للمرة الثالثة في دورات الألعاب الأولمبية، إذ وصل أيضا لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 وحصد من قبل المركز الرابع في أولمبياد الشباب في الأرجنتين عام 2018.
 
اللحظات الأصعب
 
وكشف السيد عن اللحظات العصيبة التي مرت على البعثة المصرية في أولمبياد باريس خلال مواجهة ابنه للمنافس المجري، حيث خفق قلبه بشدة بينما يراه يكافح أمامه لاقتناص النقطة الأخيرة التي ضمنت له الفوز بالميدالية البرونزية، وسط فرحة عارمة داخل المكان احتفالا بأول ميدالية لمصر في الدورة الحالية.
 
وقفز المصنف العاشر عالميا في المبارزة من السعادة لكن لجنة التحكيم طلبت الانتظار لدقائق حتى يتسنى لهم التأكد من أحقيته بالنقطة، حبُست الأنفاس وظلت العيون مشدوهة تجاه الشاشة التي يتابع عليها الحكام اللقطة الجدلية قبل إعلان فوزه رسميا.
 
واسترسل المدرب الفني للبطل المصري: "نجحنا في كتابة تاريخ جديد لمصر في رياضة سلاح السيف، ومحمد يعمل منذ سنوات طويلة للوصول لتلك المكانة، وخاصة في الأعوام الـ 4 الماضية، وأظهر موهبته الشديدة في المحافل الرياضية الكبرى وحصد العديد من البطولات القارية والعالمية.
 
وتمكن السيد من الفوز ب٤ مباريات قبل الصعود على منصة التتويج في باريس عقب التغلب على الكولومبي جون إديسون رودريغيس في دور الـ32 ثم الإيطالي أندريا سانتاريلي في دور الـ16 والبلجيكي نيسر لويولا بالنقطة الذهبية في ربع النهائي، والمجري تيبور أندرافسي في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.
 
وأشار البطل المصري في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى الاستعدادات الجيدة التي خاضها قبل أولمبياد باريس مباشرة حيث انضم إلى معسكر مغلق للمنتخب المصري في إيطاليا لمدة شهر للحصول على جرعة كبيرة من التركيز.
 
وأضاف صاحب البرونزية في سلاح السيف: "لم أدخر جهدا خلال المعسكر، انخرطت في فترات تدريبية مختلفة يوميا للوصول إلى مستوى بدني وفني عالي، وحرصت على الإنصات إلى تعليمات الجهاز الفني، وشعرت بثقة بالغة بأن الله يساند خطواتي لتحقيق حلم الطفولة بإحراز ميدالية أولمبية".
 
وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي عن منح المبارز محمد السيد مكافأة فورية بعد الفوز بالميدالية البرونزية مشيرة إلى انتظاره عند رجوعه للقاهرة لإقامة احتفالية كبرى لتكريمه.
 
تحية خاصة
 
وقال المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية لموقع "سكاي نيوز عربية" إن البطل الشاب تمكن من تخطي الصعاب التي واجهها خلال الأولمبياد لذلك لابد من توجيه تحية خاصة لأنه نجح في إسعاد الجماهير المصرية.
 
ونوه العريان لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى طموح اللجنة الأولمبية المصرية في زيادة عدد الميداليات عن طريق أبطال مصر في باقي الرياضات خلال الأيام المقبلة مشددا على تقديم كافة سبل المساندة إليهم للوصول إلى النتائج المنشودة.
 
ويرى أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية أن دعم الجمهور المصري له دور كبير في مساندة أبطال مصر خلال دورة الأولمبية في باريس 2024، مطالبًا الجميع بالوقوف خلف اللاعبين لتقديم أداء يليق باسم وطنهم دون الوقوع في فخ الضغوط.
 
وتشارك مصر بأكبر بعثة أولمبية في تاريخها خلال التواجد بأولمبياد باريس 2024، حيث تضم نحو 164 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 22 رياضة مختلفة، من أبرزها سلاح السيف والتايكوندو والرماية والخماسي الحديث والمصارعة ورفع الأثقال.
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