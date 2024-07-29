سلة جنوب السودان تحقق فوزا أولمبيا تاريخيا

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حقق منتخب جنوب السودان لكرة السلة فوزا أول لبلاده في كرة السلة، إثر تغلبه على بورتوريكو 90-79 ضمن المجموعة الثالثة من أولمبياد باريس، الأحد.

ويعد الفوز تاريخيا، لأنه جاء في أول مباراة بأول مشاركة أولمبية على الإطلاق لجنوب السودان في هذه اللعبة.

اخطأت اللجنة المنظمة لدى بث النشيد الوطني لجنوب السودان ما أحدث غضبا لدى جمهور الأخير واستياء لاعبيه على أرضية الملعب. ثم ووسط تصفيق الجمهور وحتى لاعبي بورتوريكو تم عزف النشيد الأصلي لجنوب السودان.

وتخلف منتخب جنوب السودان صفر-8، وبقي كذلك وبفارق 6 نقاط في نهاية الشوط الأول (48-54).

ثم انتفض المنتخب الإفريقي في الربع الثالث بتسجيله 23 نقطة مقابل 13 فقط لمنافسه، ثم تفوق أيضا في الربع الأخير 19-10 ليخرج فائزا في المباراة بفارق 11 نقطة.

وكان منتخب جنوب السودان أحرج نظيره الأميركي القوي المرشح الأبرز لإحراز الذهبية بقيادة النجم ليبرون جيمس، في مباراة ودية قبل أيام، وخسر أمامه بنقطة واحدة (100-101).

وسيلتقي المنتخبان مرة جديدة في الألعاب الأولمبية الأربعاء، لوقوعهما في مجموعة واحدة تضم أيضا صربيا.

ويشارك جنوب السودان في الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة بعد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 التي أقيمت صيف 2021 بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد انفصاله عن السودان.