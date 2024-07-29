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بعد أمرابط.. مانشستر يونايتد يحسم صفقة لاعب مغربي جديد

29
JULY
2024
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بات انتقال النجم المغربي نصير مزراوي إلى مانشستر يونايتد قادما من بايرن ميونيخ خلال الانتقالات الصيفية الحالية أمرا وشيكا.
 
وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن يونايتد توصل لاتفاق نهائي مع الفريق البافاري، الأحد، لانتقال اللاعب المغربي مقابل 25 مليون يورو.
 
وكنت أندية وست هام يونايتد ويوفنتوس ومانشستر تطمع في الاستفادة بخدمات الظهير المغربي، لكن اللاعب فضل الشياطين الحمر بسبب رغبته في العمل مرة أخرى مع مدربه السابق إريك تين هاغ، الذي يتولى حاليا تدريب مانشستر يونايتد.
 
وسبق أن لعب نصير في صفوف أياكس أمستردام الهولندي والذي كان يدربه آنذاك تين هاغ، مما يعزز فرص نجاح نجم أسود الأطلس.
 
وأوضحت الشبكة الفرنسية أن نصير مزراوي سيخضع للكشف الطبي، قبل توقيع عقد انتقاله إلى يونايتد خلال الأيام المقبلة.
 
وفي سبتمبر 2023، وبعد أسابيع من الجدل، حسم مانشستر يونايتد صفقة النجم المغربي سفيان أمرابط، وذلك في آخر ساعات الميركاتو الصيفي.
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