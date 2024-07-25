المصنف الأول عالمياً سينر ينسحب من أولمبياد باريس

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أعلن اللاعب الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا في رياضة التنس يوم الأربعاء انسحابه من أولمبياد باريس بسبب التهاب في اللوزتين.

وفاز سينر بأول لقب له في البطولات الأربع الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من هذا العام ووصل إلى الدور قبل النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة.

وكتب سينر في منشور عبر منصة "إكس": يحزنني أن أبلغكم أنني للأسف لن أتمكن من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، فبعد أسبوع جيد من التدريب على الملاعب الرملية، بدأت أشعر بالإعياء.

وواصل: قضيت يومين في الراحة وأثناء الزيارة اكتشف الطبيب التهاب اللوزتين ونصحني بشدة بعدم اللعب. الغياب عن الألعاب يمثل خيبة أمل كبيرة لأنه كان أحد أهدافي الرئيسية لهذا الموسم.

ويعني انسحاب سينر أن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا والحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، سيكون المصنف الأول في قرعة فردي الرجال التي ستسحب يوم الخميس.

وتقام بطولة التنس في الأولمبياد في الفترة من 27 يوليو إلى الرابع من أغسطس في ملاعب رولان غاروس.