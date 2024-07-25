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الياباني يكشف "المستور".. ليفربول يخطط للتخلص من صلاح

25
JULY
2024
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كشف الياباني واتارو إندو لاعب ليفربول الإنجليزي أن ناديه بدأ عملية التخلص من النجم المصري محمد صلاح وذلك من خلال استهداف مواطنه تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسييداد الإسباني.
 
ودخل محمد صلاح العام الأخير من عقده مع ليفربول الإنجليزي مطلع الشهر الجاري، إذ بإمكانه الانتقال بشكل مجاني في أول أيام العام الجديد.
 
وقال إندو في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "أبيما سبورت تايم" الياباني مساء الاثنين: الحقيقة أن البحث عن بديل محمد صلاح بدأ بالفعل، وأتمنى أن تاكيفوسا كوبو سيكون اللاعب الجديد.
 
وانتشرت أخبار في اليابان حول عزم ليفربول تقديم 50 مليون جنيه إسترليني للاعب الياباني البالغ من العمر 23 عاماً وقضى معظم مسيرته الرياضية حتى الآن في أندية الدوري الإسباني.
 
وفي الموسم الماضي سجل كوبو 7 أهداف مع ريال سوسييداد وصنع 5 خلال 41 مباراة لعبها في كافة البطولات.
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