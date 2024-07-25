مباراة المغرب والأرجنتين لم تنته.. مقترح للعب 3 دقائق إضافية

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نقل موقع “هسبورت” المغربي من مصدر مطلع، أن "اللجنة المنظمة لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقدت اجتماعا خاصا، مباشرة بعد الأحداث التي عرفتها مواجهة المنتخب الوطني المغربي ونظيره الأرجنتيني، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية".

وأوضح المصدر، أنه "تم اتخاذ قرار بكون المواجهة لم تنته بشكل رسمي، وعُقد اجتماع بين المنظّمين وحكام المباراة لاتخاذ القرار النهائي".

وأضاف، أنه "قد تم إخبار المنتخبين بانتظار قرار الاجتماع، وهناك مقترح لاستئناف اللقاء لثلاث دقائق بدون جمهور، مع العودة لتقنية “الفار” للتأكد من صحة الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني".

وخلال لقاء المغرب والأرجنتين، اقتحم عدد من الشبان أرضية الملعب، خلال سير المباراة، مما اضطر الحكم لإيقاف اللقاء في فترات متقطعة.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة المباراة التي توقفت م بتعادل الأرجنتين في اللحظات الأخيرة، قبل بدأ الانفلات الأمني.