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تفاعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع أحداث مباراة الأرجنتين والمغرب في أولمبياد باريس عبر حسابه في إنستغرام.

وكتب ميسي عبر خاصية الستوري "لا يصدق" وأرفقها بـ"إيموجي" يبين أنه في حالة صدمة من الأحداث غير المتوقعة في مباراة منتخب بلاده ضد المغرب.

واستؤنفت مباراة الأرجنتين والمغرب في مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس الصيفي، بعد ساعتين على توقفها الجدلي عقب اجتياح بعض جماهير المغرب أرض الملعب في سانت اتيان، الأربعاء.

وبعد نحو ساعتين، ألغى الحكم هدف الأرجنتين الثاني بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد وقرر استكمال الدقائق المتبقية من المباراة، ليتم بعد ذلك الإعلان عن فوز المغرب بنتيجة 2-1.