فريق المنار للسباقات يتطلّع لمواصلة وتيرته العالية مع البطل العُماني الفيصل الزُبير في ألمانيا

A + A -

يتوجّه النجمُ العُماني الفيصل بن خالد الزبير إلى ألمانيا للمشاركة في الجولة الثالثة من تحدي فاناتيك جي تي العالمي أوروبا 2024 من "أيه دبليو أس" - كأس التحمُّل، التي ستُقام على حلبة نوربورغرينغ الشهيرة نهاية هذا الأسبوع، في المدة ما بين 26 و 28 تموز الجاري، سيقود الفيصل سيارة "فريق المنار للسباقات" مرسيدس - أيه أم جي "جي تي 3 إيفو" من تحضير "فريق جيتسبيد". وينضم إليه في مشاركة قيادة السيارة كلًّا من السائِقَين النمساوي دومينيك باومان والكندي ميكائيل "ميك" غرينير.

حقّق الفريق بقيادة الفيصل تأديةً قوية هذا الموسم بعد تحقيقهم المركز الثاني في فئة الكأس الذهبي في الجولة الافتتاحية التي استضافتها فِرنسا على حلبة بول ريكار، وسُرعان ما وصل هو وزملاؤه إلى ذروة التأدية بالفوز بلقب فئة الكأس الذهبي في الجولة الثانية في بلجيكا، سباق كراودسترايك 24 ساعة في سبا فرانكورشان نهاية الشهر الماضي، وقد انضم إلى هذا الثُلاثي السائق فيليب إليس.

دخل "فريق المنار للسباقات" وسائقوه بهذه النتائج الباهرة في دائرة المُنافسة على لقبي الفرق والسائقين، وها هم يصلون إلى الحلبة الواقعة في راينلاند - بالاتينات غربي ألمانيا متأخرين بفارق نُقطة واحدة فقط عن ثُلاثي "فريق ساينتلوك للسباقات" المكوّن من بول إيفرار وجيل ماغنوس وجيم بلا، فيما يحتل فريق "2 سيز لرياضة السيارات" البحريني المركز الثالث بفارق 23 نُقطة. ولديهم طموحات مشروعة للاستحواذ على واحدٍ من أرفع ألقاب بطولات "جي تي" العالمية.

وقال الفيصل: "أتطلّع للمشاركة في الجولة الثالثة من تحدي جي تي العالمي لسباقات التحمُّل، كلي حماسةٌ لخوض السباق. قدمنا وتيرة تأديةٍ رائعة مع المركز الثاني في الجولة الأولى، والفوز في الجولة الثالثة. لذا أتطلّع أنا وزملائي لمواصلة هذه الوتيرة في نوربورغرينغ. سأقود السيارة مع ميك ودومينيك، إنما لن يكون فيليب معنا، حيث شارك معنافي سباق 24 ساعة في سبا فرانكورشان فقط. بالطبع، نأمل أن نتمكن من تحقيق نتيجةٍ جيدة للفريق".

تشارك في هذا السباق 50 سيارة تتنافس على ألقاب فئات كؤوس المُحترفين "برو" والذهبي والفضّي والبرونزي. تبدأ العجلات بالدوران بخوض سائقي فئة الكأس البرونزي اختبارات يوم الجمعة. وتُقام صباح يوم السبت 27 تموز فترة تجارب حرّة لمدة ساعتين بدءًا من الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مسقط، يليها فترة تجارب تأهيلية أولى في الساعة 1:15 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا، الساعة 3:15 عصرًا بتوقيت مسقط.

وتُقام فترة التجارب التأهيلية يوم الأحد، المُوافق 28 تموز ، بدءًا من الساعة 8:45 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت مسقط، حيث سيُتاح لكل سائقٍ خوض 15 دقيقة على المضار الشهير الواقع بين أحضان جبال إيفل.

وتصل الأمور قمتها بخوض السباق الذي سيمتد لثلاث ساعات، وذلك يوم الأحد، حيث يبدأ السباق الساعة 3:00عصرًا بتوقيت وسط أوروبا، الساعة 5:00 بعد العصر بتوقيت مسقط. جديرٌ بالذكر أن الجولة تضم مجموعة من السباقات المساندة لكلٍ من بُطولة فورمولا 4 الفِرنسية، وسلاسل سباقات نادي "جي تي 1" الرياضي من "كيربستون"، وكأس لامبورغيني سوبر تروفيو، وكأس ماكلارين أوروبا.

تحدي فاناتيك جي تي العالمي أوروبا 2024 من "أيه دبليو أس" - كأس التحمُّل - الترتيب العام بعد الجولة الثانية:

بُطولة الفرق

الفريقالنقاط

01- فريق ساينتلوك للسباقات63نُقطة

02- فريق المنار للسباقات من جيتسبيد62 نُقطة

03- فريق 2 سيز لرياضة السيارات39نُقطة

04- فريق هوبت للسباقات36نُقطة

05- فريق تريسور أتيمبتو للسباقات33نُقطة

06- فريق "سي أس أيه" للسباقات23نُقطة

بُطولة السائقين:

السائقينالنقاط

01- بول إيفرار/ جيل ماغنوس/ جيم بلا63نُقطة

02- الفيصل الزبير/ دومينيك باومان/ ميكائيل غرينير62 نُقطة

03- فيليب إيليس43 نُقطة

04- الشيخ عيسى آل خليفة/ مارتين كودريتش/ لويس ويليامز39 نُقطة

05- أوغو دي وايلد38 نُقطة