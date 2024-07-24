البريطاني موراي يعتزل التنس بعد الأولمبياد

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أعلن لاعب التنس البريطاني أندي موراي اعتزاله اللعبة عقب أولمبياد باريس وذلك بعدما نشر يوم الثلاثاء على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أنه وصل لباريس للمشاركة "في آخر بطولة تنس له".

وفقد موراي فرصة توديع منافسات الفردي في بطولة ويمبلدون بعد خضوعه لجراحة قبل أسبوع واحد من بدء البطولة.

وذكر موراي، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" والرجل الوحيد الذي فاز بميداليتين ذهبيتين في منافسات فردي التنس بالأولمبياد على "إنستغرام": وصلت إلى باريس للمشاركة في آخر بطولة تنس لي في الأولمبياد.

وأضاف: اللعب للفريق البريطاني كان بلا شك أفضل الأسابيع في مسيرتي، وأنا فخور للغاية للقيام بذلك للمرة الأخيرة!.