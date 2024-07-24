إحباط مخطط "داعشي" لقتل جماهير إنجلترا في نهائي كأس أوروبا

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تمكنت السلطات الألمانية من إحباط مؤامرة إرهابية لـ "داعش" قبل نهائي كأس أوروبا 2024 الذي أقيم في العاصمة برلين بين إسبانيا وإنجلترا، بعد إتمام سلسلة من المداهمات التي شهدت اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، يوم الأحد: تمكنت القوات الخاصة الألمانية من إحباط الهجوم بنجاح بعد مخاوف من وقوعه في منطقة مشجعي منتخب إنجلترا الذي خسر اللقب أمام إسبانيا 2-1.

ونفذت الشركة سلسلة من المداهمات المنسقة في مدينة بوتسدام المجاورة، بحثا عن خمسة أشخاص يقال إنهم من "داعش".

وزاد التقرير: كان الإرهابيون بالفعل تحت مراقبة الشرطة الألمانية، وتم تصويرهم على الهواتف في ساحة بريتشيدبلاتز وكنيسة كبيرة قريبة.

وقال متحدث باسم شرطة برلين لصحيفة "ذا صن"، يوم الأحد: تم تفتيش منازل ثلاثة رجال في ثلاثة عناوين في بوتسدام، وشاركت في العملية قوات المهام الخاصة، وتم اتخاذ هذه الإجراءات في ظل التهديد المباشر من "داعش".