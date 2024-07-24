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فان دايك يحسم مستقبله.. هل سينتقل إلى الدوري السعودي؟

24
JULY
2024
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قرر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الاستمرار في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، رغم الأخبار التي ربطته بالانتقال إلى الدوري السعودي.
 
وأبلغ فان دايك مسؤولي ليفربول برغبته في توقيع عقد جديد مع النادي، فيما يتطلع ليفربول إلى تمديد عقد المدافع الهولندي قبل نهاية العام، وذلك بحسب ما أفاد موقع (HITC).
 
وارتبط فيرجيل فان ديك بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف في صفقة كان سيترتب عليها وجوده خارج أسوار النادي ليلحق بمدرب الفريق السابق الألماني يورغن كلوب الذي انتهى مشواره مع الفريق.
 
وأشار الموقع إلى أن مدرب ليفربول الجديد آني سلوت أبلغ الإدارة رغبته في الاحتفاظ بفان دايك في صفوف الفريق.
 
ورغم الاهتمام السعودي بخدمات فيرجيل، يبدو أن البقاء ضمن صفوف الريدز هو خياره المفضل.
 
ومن المقرر أن ينتهي عقد فان دايك الحالي في يونيو المقبل، لكنه أوضح أنه يريد تمديد هذا التعاقد.
 
ويبلغ فان دايك من العمر 33 عاما، مما يعني أن النادي الإنجليزي قد لا يستفيد من بيعه مستقبلا، لكنه يعد ركيزة أساسية في دفاع ليفربول خلال الموسم المقبل.
 
ولا يزال فرجيل لاعبا رئيسيا في كتيبة آنفيلد بعد أن لعب بانتظام في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.
 
كما أن بقاء فان ديك في ليفربول يمنح النادي وقتا إضافيا لإيجاد بديل جيد على المدى الطويل للهولندي.
 
هذا وتحوم الشكوك حول بقاء جناح ليفربول المصري محمد صلاح وكذلك الظهير الأيمن الإنجليزي ألكسندر أرنولد، فيما سيسعى سلوت لعدم خسارة ثلاثة من ركائز فريقه قبل بدء الموسم الجديد.
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