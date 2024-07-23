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أولمبياد باريس.. ليبرون جيمس يحمل العلم الأميركي في الافتتاح

23
JULY
2024
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أعلن الفريق الأميركي المشارك بأولمبياد باريس أن نجم كرة السلة ليبرون جيمس، سيكون أحد حاملي العلم الأميركي في الحفل الافتتاحي للأولمبياد المقرر إقامته، يوم الجمعة المقبل.
 
وأعلن الفريق الأميركي أن جيمس (39 عاما) سيصبح أول لاعب كرة سلة أميركي يتم اختياره لحمل العلم.
 
وفاز نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز بالميدالية الذهبية الأولمبية في 2008 و2012، كما حصل على الميدالية البرونزية في مشاركته الأولى في 2004. وتوج جيمس بأربعة ألقاب للدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة أربع مرات، بالإضافة لكونه أكثر لاعب تسجيلا للنقاط بالدوري عبر التاريخ.
 
وستكون أولمبياد باريس هي رابع أولمبياد يشارك بها جيمس، وعلم بهذا الشرف في لندن حيث يستعد المنتخب الأميركي للعب مباراة ودية أمام المنتخب الألماني، مساء يوم الاثنين.
 
وقال: إنه شرف كبير أن أمثل الولايات المتحدة على هذا المسرح العالمي، خاصة وأنها لحظة يمكنها أن تجمع العالم بأسره. الرياضة لديها القدرة على توحيدنا جميعا، وأنا فخور لكوني جزءا من هذه اللحظة الهامة.
 
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم اللاعبة التي ستحمل العلم برفقة جيمس، الثلاثاء، علما بأن الفريق الأميركي يضم 592 رياضيا ورياضية.
 
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت قبل أولمبياد طوكيو أن يحمل علم كل دولة اثنين، رجل وسيدة بدل من حامل واحد للعلم.
 
وسيكون الحفل الافتتاحي الذي سيقام، يوم الجمعة المقبل، في باريس أول حفل يقام خارج ملعب. بدلا من ذلك سيتواجد الرياضيون في موكب من المراكب في نهر السين.
 
وذكر الفريق الأميركي أن ما يقرب من 350 رياضيا من الفريق سيشاركون في الحفل.
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