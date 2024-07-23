فقد الشهية.. إيكاردي مكتئب بعد طلاقه من واندا

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في الأسبوع الماضي، فاجأت واندا نارا العالم بإعلان انفصالها النهائي عن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، قبل أن تأخذ ابنتيهما، فرانشيسكا وإيزابيلا، إلى البرازيل لقضاء بضعة أيام من الاسترخاء بعد الانفصال.

وبحسب وسائل إعلام أرجنتينية، فإن المهاجم لا يتعامل مع الانفصال بأفضل طريقة ممكنة، وكشفت مجلة "كاراس": يعاني إيكاردي من الاكتئاب وفقدان الشهية وفقد كتلة العضلات.

ولم يتواجد إيكاردي في مباراة فريقه الودية أمام دوسلدورف، ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن زميله: المسؤولون في غلطة سراي قلقون على حالة إيكاردي، التي يبدو أنها تتراجع مع الأحداث الأخيرة التي تؤثر على حياته الشخصية. ويؤكد أصدقاء إيكاردي أنه غاضب للغاية.

يذكر أن نارا "37 عاما" تزوجت من إيكاردي "31 عاما" في مايو 2014، بعد أقل من عام من نهاية زواجها من الأرجنتيني ماكسي لوبيز، زميل إيكاردي السابق.