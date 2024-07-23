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الإصابة تغيب ميسي عن مباراة "كل النجوم"

23
JULY
2024
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أعلنت رابطة دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم يوم الاثنين غياب ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي عن المشاركة في مباراة كل النجوم، بعد ثمانية أيام من إصابة النجم الأرجنتيني في الكاحل التي تسببت في عدم استكماله لنهائي كأس كوبا أميركا.
 
وتم إدراج اسم ميسي ضمن اللاعبين غير الموجودين في تشكيلة كل نجوم الدوري الأميركي المؤلفة من لاعبي 18 فريقا لمباراة يوم الأربعاء المقبل في كولومبوس بولاية أوهايو أمام أفضل مواهب الدوري المكسيكي.
 
وكانت المباراة ستكون الأولى للمهاجم ميسي مع تشكيلة كل النجوم، بعدما انضم قائد الأرجنتين (37 عاما) لإنتر ميامي في يوليو 2023 بعد مسيرة حافلة في أوروبا.
 
وسجل الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، 12 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة في أول 12 مباراة مع إنتر ميامي عام 2024 ليكون أسرع من ساهم في 25 هدفا في موسم واحد للدوري الأميركي.
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