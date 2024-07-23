وسط تكهنات.. غوارديولا يحسم جدل رحيل دي بروين

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نفى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التقارير التي تربط كيفن دي بروين بالابتعاد عن النادي وسط تكهنات بأن لاعب الوسط البلجيكي قد ينتقل للعب في السعودية.

وقال دي بروين، الذي ينتهي عقده في 2025، الشهر الماضي إنه لا يستبعد الرحيل لكن غوارديولا يعتقد أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات في 30 أغسطس المقبل.

وتعاقدت أندية الدوري السعودي مع 97 لاعبا أجنبيا الموسم الماضي وتبرز من بين الأسماء التي تلعب في المسابقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (39 عاما) قائد النصر والمهاجم البرازيلي نيمار (32 عاما) لاعب الهلال.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي بجامعة ولاية كارولاينا الشمالية، الإثنين، قبل المباراة الافتتاحية في جولة الولايات المتحدة ضد سلتيك: "كيفن لن يرحل. أنا سعيد بالفريق لسنوات عديدة. لا أعرف ما الذي سيحدث في السوق، إذا غادر شخص ما سنتحدث عن ذلك. لكن بنسبة 85-95 بالمئة سيكون لدينا نفس التشكيلة".

وتابع: "لقد أحدثنا تأثيرا في السوق (على مر السنين) وكل موقف مختلف. أشعر بالراحة لأن الجودة التي نملكها بالفريق يصعب استبدالها".

وتعاقد سيتي مع الجناح البرازيلي سافينيو (20 عاما) الأسبوع الماضي وأكد غوارديولا أن كالفن فيليبس، الذي كان معارا إلى وستهام يونايتد، يتدرب مع الفريق الأول.

وأضاف المدرب الإسباني: "يمكن لسافينيو أن يلعب على الجناح وعندما يكون في وضع واحد ضد واحد، فهو مميز. إنه شاب ومن الضروري جلب لاعب أو اثنين لإبقاء الأمور جيدة لكن لا يمكننا تغيير 6 أو 7 لاعبين. إنه أمر مستحيل وغير مستدام. العديد من اللاعبين يريدون المجيء إلى هنا لكننا لم نتفق من الأندية وعندما يطلبون سعرا مرتفعا جدا لا تتم الصفقة".

وسيبدأ سيتي مشوار الدفاع عن لقب الدوري الممتاز أمام تشلسي في 18 أغسطس المقبل.