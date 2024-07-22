رغم الأزمات المالية للأندية.. ميركاتو نشيط في الدوري التونسي

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تسارع نسق التعاقدات مع لاعبين جدد في دوري الدرجة الأولى التونسي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك على الرغم من الأزمات المالية التي ترزح تحتها معظم الأندية التونسية خلال السنوات الأخيرة.

وتعيش كرة القدم في تونس على وقع أزمة مادية غير مسبوقة جراء تراجع إيرادات النوادي وقرار السلطات فرض قيود على ارتياد الجماهير للملاعب ما أثر بشكل واضح على أرباح الأندية، فيما زاد غياب المعلنين والشركات الراعية في تفاقم الصعوبات الاقتصادية لأغلب أندية الدرجة الأولى.

صفقات بالجملة للترجي والإفريقي

لكن تلك الأوضاع لم تقف حاجزا أمام إقبال مختلف أندية الدوري التونسي على ضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية التي انطلقت في أوائل شهر يوليو الجاري لتتواصل حتى 31 أغسطس 2024.

ونجحت أندية الترجي، بطل تونس لموسم 2023 ـ 2024، والنادي الإفريقي والنادي الصفاقسي في رفع عقوبة المنع من التعاقدات المسلطة عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتدخل سوق الانتقالات بقوة حيث نجح بطل الدوري التونسي، وأكثر الأندية تتويجا بالألقاب الترجي، في ضم 3 لاعبين جدد استعدادا للموسم المقبل.

وتعاقد الترجي مع حارس منتخب تونس الأول البشير بن سعيد لمدة 3 مواسم قادما من الاتحاد المنستيري بعد نهاية عقده في 30 يونيو الماضي.

ويعد بن سعيد، البالغ من العمر 29 عاما، واحدا من أبرز حراس المرمى في الدوري التونسي خلال السنوات الماضية، حيث قضى في صفوف المنستيري 6 سنوات أحرز خلالها على لقب كأس تونس وكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخ النادي.

كما أصبح بن سعيد منذ العام 2023 حارس مرمى منتخب نسور قرطاج الأول، وشارك في كأس أمم إفريقيا 2024، وتصفيات مونديال 2026.

وضم الترجي التونسي كلا من المدافع أيمن بن محمد قادما من نادي لوهافر الفرنسي في صفقة انتقال حر، ويوسف العبدلي مهاجم النجم الساحلي وذلك بعقدين مدة كل منهما سنتان.

ووقع يوسف العبدلي، البالغ من العمر 26 عاما، عقدا يمتد لموسمين مع الترجي بعد رحيله عن النجم الساحلي في بداية العام 2024.

وسبق ليوسف العبدلي أن لعب في الترجي التونسي قبل انتقاله للاتحاد المنستيري ثم النجم الساحلي كما خاض تجربة مع فريقي نيس ولانس في فرنسا.

بدوره نجح النادي الإفريقي في رفع عقوبة المنع من التعاقدات بعد خلاص جميع ديونه وإغلاق ملفات النزاعات المسجلة ضده في "فيفا"، قبل أن يعلن عن أولى صفقاته يوم الأربعاء الماضي.

وتعاقد الإفريقي مع المدافع المحوري ياسين بوعبيد قادما من الأولمبي الباجي وذلك حتى يونيو 2026.

وفضلا عن ذلك، أنهى النادي الإفريقي ثاني أندية تونس تتويجا بالألقاب، اتفاقه رسميا مع الملعب التونسي لضم لاعبيه حمزة الخضراوي وحمزة بن عبدة لمدة 3 مواسم.

وبجانب الإعلان عن ضمه 3 صفقات جديدة، تعاقد النادي الإفريقي مع المدرب الفرنسي دافيد بيتوني، المدرب المساعد السابق لزين الدين زيدان مع ريال مدريد.

وقال بيتوني الذي وقع عقدا مدته سنتان لتدريب الإفريقي إنه سيعمل على توظيف خبرته في التدريب في أوروبا للنجاح في الإفريقي وذلك في اول تجربة له في الكرة الإفريقية.

وصرّح بيتوني في مؤتمر صحفي عقده النادي الإفريقي لتقديم الجهاز الفني الجديد: "تدريب الإفريقي التونسي هو شرف كبير لي في مسيرتي التدريبية، وهي أول تجربة لي خارج أوروبا، أنا متفائل بتحقيق النجاح مع النادي الذي يملك قاعدة جماهيرية جارفة في تونس، و الذي اعتبره نسخة مصغرة من ريال مدريد، كما أنه يشبه أولمبيك مرسيليا الفرنسي في عراقته وتاريخه".

إغراءات مالية

وتعاقد النادي الصفاقسي، ثالث ترتيب الدوري التونسي للمحترفين، مع 3 لاعبين وهم الفرنسي دافيد دي أنجيلو والبرتغالي بيدرو سا بجانب لاعب الوسط التونسي فراس السكوحي.

ويأتي حصول النادي الصفاقسي على خدمات لاعبيه الجدد خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس والمدير الرياضي التونسي سليم بن عثمان اللذين سيتوليان الإشراف على الفريق الأول.

من جهته ضم الملعب التونسي، بطل كأس تونس، لاعب وسط الترجي زياد بالريمة في صفقة انتقال حر، لكن الفريق فقد خدمات نجميه حمزة الخضراوي وحمزة بن عبدة المنتقلين حديثا إلى النادي الإفريقي.

وبرر المدير الرياضي للملعب التونسي جمال ليمام التفريط في الخضراوي وبن عبدة بأن العرض المالي الذي قدمه الإفريقي دفع مجلس إدارة النادي لقبوله والتفريط في أبرز لاعبين لديها.

وأضاف ليمام قائلا: "لم نستطع التمسك بخدمات لاعبينا، سوق الانتقالات تخضع للعرض والطلب وللإغراءات المادية، النادي الإفريقي قدم العرض الذي سيمكن فريقنا من الاستفادة ماديا، وبالنسبة للملعب التونسي سيعمل على تكوين لاعبين شبان آخرين والمساهمة في بروزهم ونجاحهم مثلما فعل مع بن عبدة والخضراوي وكل لاعبيه الشبان.

وكان الاتحاد المنستيري، وصيف بطل الدوري التونسي، تعاقد مع كل من اللاعب الفرنسي مالكولم الحميدي والتونسي مهدي الفنوني لمدة 4 سنوات.

وتكوّن الحميدي ( 20 سنة) في باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يتحول إلى كليرمون ثم نادي باستيا في دوري الدرجة الثانية الفرنسية.

وتستمر فترة الانتقالات الصيفية في الدوري التونسي حتى 31 أغسطس المقبل فيما تلزم قوانين التعاقدات كل ناد بالتعاقد مع 8 لاعبين كحد أقصى لقيد اللاعبين الجدد.

وينطلق الدوري التونسي الممتاز في 17 أغسطس المقبل في نظام جديد قوامه مجموعة واحدة من 16 فريقا.