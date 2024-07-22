فرنسا تواجه تحديا "غير متوقع" قبل افتتاح أولمبياد باريس

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إلى جانب التحديات الأمنية المطروحة خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، تواجه فرنسا تحديا غير متوقع يتمثل في النقص المحتمل لدورات المياه في القوارب التي ستحمل الرياضيين خلال حفل الافتتاح يوم الجمعة المقبل.

وسيقام حفل الافتتاح في نهر السين حيث سيكون الرياضيون على متن قوارب تطفو أمام مئات الآلاف من المتفرجين في أحد أكثر الأحداث المرتقبة في أولمبياد باريس.

لكن بعض هذه القوارب التي ستحمل البعثات المشاركة لن تحتوي على مراحيض.

وأبلغت رئيسة بعثة أستراليا آنا ميريس، اليوم السبت قائلة: "كوننا واحدة من بين أكبر البعثات، لم نحصل بعد على تأكيد بشأن إذا ما كنا سنحصل على قارب مزود بمرحاض لكننا نأمل ذلك".

وأضافت في مؤتمر صحفي: "لكن الاستعدادات جارية في حالة عدم وجود مرحاض على متن القارب، وسنتأكد من إمكانية الوصول إلى المرافق قبل المغادرة للقارب وأثناء استخدامه".

ورغم ذلك فإن الرياضيين سيسعدون لسماع أن الوقت المتوقع للبقاء في القوارب خلال حفل الافتتاح سيكون حوالي 45 دقيقة فقط.

وقالت ميريس "ستكون هناك مراحيض عند الصعود والمغادرة على متن القارب. وقت الإبحار سيكون حوالي 40 إلى 45 دقيقة".

ومن المرتقب أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية يوم الجمعة 26 يونيو وستستمر حتى 11 أغسطس المقبل.