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والدة مبابي تتوعد بمقاضاة باريس سان جرمان

22
JULY
2024
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هاجمت والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي، الجزائرية فايزة العماري، ناديه السابق باريس سان جرمان، مؤكدة أنها تستعد لمقاضاة النادي الفرنسي.
ووفقا لمصادر ESPN فإن أبطال الدوري الفرنسي لم يدفعوا بعد لمبابي 80 مليون يورو، وهو مجموع مكافأة نهاية الموسم بالإضافة إلى راتب شهرين.
 
وغادر مبابي (25 عاما) باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده في يونيو وانضم إلى ريال مدريد بانتقال مجاني بعقد مدته خمس سنوات.
 
وعندما سئلت عما إذا كان مبابي مستعدا لمقاضاة باريس سان جيرمان، قالت العماري الفرنسية ذات الأصول الجزائرية لصحيفة لو باريزيان: "إذا لم يكن لدينا خيار آخر، نعم بالطبع. الآن، آمل حقا أن يتم احترام العقد الذي وقعناه قبل عامين".
 
ووصفت العماري في وقت سابق رحيل مبابي من باريس بأنه "طلاق"، بسبب الجدل والإطالة التي جرت بين الطرفين.
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