وتقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بطلب لاستبعاد إسرائيل في مايو الماضي بسبب الحرب في غزة، بينما أمر الفيفا بتقييم قانوني للموقف ووعد بالنظر في الأمر في اجتماع غير عاد لمجلسه في يوليو الجاري.

وقال الفيفا الليلة الماضية إن التقييم القانوني سيقدم لمجلسه في 31 أغسطس المقبل.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "بناء على طلب الطرفين بمزيد من الوقت لتقديم دفوعهما، وافق الفيفا على منح المزيد من الوقت حتى تكتمل الإجراءات".

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وسيقام أولمبياد باريس الصيفية خلال الفترة ما بين 26 يوليو و11 أغسطس، بينما تبدأ منافسات دور المجموعات لكرة القدم للرجال في 24 من الشهر الجاري.

وتأهلت إسرائيل لمنافسة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس، وستلعب في دور المجموعات مع مالي وباراغواي واليابان.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إنه تلقي خطاب الفيفا الخاص بالتأجيل، الخميس، وذكر أنه طلب من الفيفا توضيحات حول كيفية التعامل مع الرأي القانوني.

كما أوضح في بيان: "لم يحدد خطاب الفيفا آلية التعامل مع الرأي القانوني المستقل عند عرضه على مجلس الفيفا. سبق للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن طلب عدة مرات توضيحات من الفيفا بخصوص هذا الأمر".