الاتحاد اللبناني لليخوت أعلن روزنامة بطولاته لموسم 2024

A + A -

عقد الاتحاد اللبناني لليخوت اجتماعه برئاسة الكومودور ربيع سالم وبحضورالامين العام خيرالله خيرالله والامين العام الرديف كريستوف جبران وعضو الاتحاد سيلفي حنا.

وأذاع خيرالله روزنامة بطولاته لموسم 2024 لليخوت والمراكب والالواح الشراعية والتي ستنطلق غدا السبت 20 تموز لفئة الويند سيرفينغ والكايت بوردينغ من أمام الشاطئ العام لمنتجع ماريا في البترون اعتبارا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

وتقام بطولة لايزر ستاندارد في 7و8 أب المقبل في النادي اللبناني لليخوت، وبطولة أوبتيميست وبيكو في النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك، وكذلك بطولة Keel sailboating التي سيحدد موعدها لاحقا.

ويقام حفل توزيع الجوائز وتتويج الأبطال في شهر تشرين الأول في نادي يخت بيروت ولمناسبة العيد ال 70 للنادي.