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عالمة نفس: صلاح يبحث عن "الاحترام" عبر "مقص الحلاق"

19
JULY
2024
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كان ظهور محمد صلاح بقصة شعر جديدة في تدريبات ليفربول الإنجليزي غريباً بعض الشيء على المتابعين، إذ تخلى عن شعره الكثيف المصفف على طريقة "الآفرو" في تصرف تعتبره زينب آثا عالمة النفس الرياضي بحثاً عن احترام الذات وتعزيز الثقة.
 
واحتفظ صلاح بتسريحة شعره المميزة في أغلب فترات تجربته مع ليفربول، لكن ظهوره بتسريحة جديدة أثارت الاستغراب بعض الشيء، إذ فسر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ذلك بخضوعه لعملية زراعة شعر، أما مدربه الهولندي الجديد آرني سلوت فكان مندهشاً من التغير في مظهر النجم المصري.
 
وقالت زينب آثا عالمة النفس الرياضي في جامعة شيفيلد هالام لموقع "ذا أثلتيك": الأبحاث كشفت أن احترام الذات والمظهر العام له دور إيجابي في التأثير على أداء الرياضيين.
 
وعانى صلاح من نهاية موسم سيئة في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي بعدما فقد فريقه ليفربول الصدارة واشتبك مع مدربه يورغن كلوب على الخط في مباراة وست هام.
 
وواصلت آثا: تصفيفة الشعر قد تعني أن اللاعب منفتح لخوض بداية جديدة، وهذا قد يرفع من معنوياته ويجعله يقدم أفضل ما لديه.
 
وكشف الموقع الشهير قصة أحد زملاء صلاح في ليفربول الذي كان خائفاً من تغيير تسريحة شعره في حالة انخفاض مستواه، واحتاج إلى أشهر ليتجاوز ذلك ويغير مظهره.
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