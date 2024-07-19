أول قرار بعد انضمام مبابي لريال مدريد.. "شكوى" باريس

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كشفت فايزة العماري والدة كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد أن نجلها يستعد لرفع قضية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب مبالغ مالية لم يتم سدادها.

وقدم ريال مدريد يوم الثلاثاء نجمه الجديد أمام مدرجات ممتلئة في ملعب "سانتياغو برنابيو" إذ سيدافع عن ألوان النادي الأبيض حتى 2029.

وغادر مبابي (25 عاما) باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده في يونيو ومباشرة وقع كلاعب حر مع ريال مدريد.

وقالت فايزة في حوار مع "لو باريزيان" الفرنسية يوم الخميس: أتمنى أن يحترم باريس العقد الذي وقعناه قبل عامين، وإن لم يفعل فليس لدينا خيار عدا اللجوء إلى المحكام.

ويطلب مبابي الحصول على مكافأة الولاء البالغة 80 مليون يورو بالإضافة إلى راتب شهرين من العام الحالي.

وترك مبابي باريس وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 255 هدفاً وفاز بالدوري الفرنسي 6 مرات في مواسمه السبعة.