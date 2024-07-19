تصنيف الفيفا.. الصدارة على حالها وقفزة لبطل أوروبا

A + A -

حافظت الأرجنتين بطلة العالم المتوجة أخيرا بمسابقة "كوبا أميركا"، على صدارتها للتصنيف العالمي في كرة القدم، الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، الخميس.

وعززت الأرجنتين ريادتها باحتفاظها بلقب البطولة القارية عقب فوزها على كولومبيا 1-0 بعد التمديد، في حين تقدمت الأخيرة إلى المركز التاسع.

كما احتفظت فرنسا بالمركز الثاني رغم خسارتها أمام إسبانيا 1-2 في المربع الذهبي من بطولة أوروبا، في حين توجت الأخيرة بلقبها القاري الرابع في تاريخها على حساب إنجلترا 2-1، لتنفرد بالرقم القياسي للفوز بالبطولة وتتقدم إلى المركز الثالث أمام منتخب "الأسود الثلاثة" الذي تحسن ترتيبه ليصبح في المركز الرابع.

وتراجعت البرازيل للخامس بعد مشوارها المتواضع في "كوبا أميركا"، حيث خرجت من ربع النهائي أمام أوروغواي 0-1.

وارتقى المنتخب التركي 16 مرتبة دفعة واحدة، بعدما عكس صورة رائعة في بطولة أوروبا بوصوله للدور ربع النهائي، ليحتل المركز 26، في حين تقدم نظيره الفنزويلي الذي وصل بدوره إلى ربع نهائي "كوبا أميركا" للمركز الـ37.

عربيا، استمر المغرب في الصدارة لكنه تراجع مركزين وأصبح في المركز 14، أمام قطر التي تقدّمت مرتبة وباتت 34، ومصر التي حافظت على المركز الـ36.

وبقيت تونس (41) وتراجعت الجزائر مركزين (46)، متقدمة على كل من العراق (55)، والسعودية (56)، والأردن (68)، والإمارات (69)، وسلطنة عُمان (76)، والبحرين (80)، وسوريا (93)، وفلسطين (96)، ولبنان (116).

وهذا هو تصنيف الفيفا للمنتخبات العشرة الأوائل:

1- الأرجنتين 1901.48 نقطة.

2- فرنسا 1854.91.

3- إسبانيا 1835.67 (+5).

4- إنجلترا 1812.26 (+1).

5- البرازيل 1785.61 (-1).

6- بلجيكا 1772.44 (-3).

7- هولندا 1758.51.

8- البرتغال 1741.43 (-2).

9- كولومبيا 1727.32 (+3).

10- إيطاليا 1714.29.