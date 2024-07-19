living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصنيف الفيفا.. الصدارة على حالها وقفزة لبطل أوروبا

19
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حافظت الأرجنتين بطلة العالم المتوجة أخيرا بمسابقة "كوبا أميركا"، على صدارتها للتصنيف العالمي في كرة القدم، الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، الخميس.
 
وعززت الأرجنتين ريادتها باحتفاظها بلقب البطولة القارية عقب فوزها على كولومبيا 1-0 بعد التمديد، في حين تقدمت الأخيرة إلى المركز التاسع.
 
كما احتفظت فرنسا بالمركز الثاني رغم خسارتها أمام إسبانيا 1-2 في المربع الذهبي من بطولة أوروبا، في حين توجت الأخيرة بلقبها القاري الرابع في تاريخها على حساب إنجلترا 2-1، لتنفرد بالرقم القياسي للفوز بالبطولة وتتقدم إلى المركز الثالث أمام منتخب "الأسود الثلاثة" الذي تحسن ترتيبه ليصبح في المركز الرابع.
 
وتراجعت البرازيل للخامس بعد مشوارها المتواضع في "كوبا أميركا"، حيث خرجت من ربع النهائي أمام أوروغواي 0-1.
 
وارتقى المنتخب التركي 16 مرتبة دفعة واحدة، بعدما عكس صورة رائعة في بطولة أوروبا بوصوله للدور ربع النهائي، ليحتل المركز 26، في حين تقدم نظيره الفنزويلي الذي وصل بدوره إلى ربع نهائي "كوبا أميركا" للمركز الـ37.
 
عربيا، استمر المغرب في الصدارة لكنه تراجع مركزين وأصبح في المركز 14، أمام قطر التي تقدّمت مرتبة وباتت 34، ومصر التي حافظت على المركز الـ36.
 
وبقيت تونس (41) وتراجعت الجزائر مركزين (46)، متقدمة على كل من العراق (55)، والسعودية (56)، والأردن (68)، والإمارات (69)، وسلطنة عُمان (76)، والبحرين (80)، وسوريا (93)، وفلسطين (96)، ولبنان (116).
 
وهذا هو تصنيف الفيفا للمنتخبات العشرة الأوائل:
1- الأرجنتين 1901.48 نقطة.
2- فرنسا 1854.91.
3- إسبانيا 1835.67 (+5).
4- إنجلترا 1812.26 (+1).
5- البرازيل 1785.61 (-1).
6- بلجيكا 1772.44 (-3).
7- هولندا 1758.51.
8- البرتغال 1741.43 (-2).
9- كولومبيا 1727.32 (+3).
10- إيطاليا 1714.29.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   