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مانشستر سيتي يعلن أولى صفقاته للموسم الكروي الجديد

19
JULY
2024
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استكمل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي ضم لاعب المنتخب البرازيلي سافينيو الخميس، ليكون بذلك أول توقيع للنادي هذا الصيف.
 
وانتقل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما ويشتهر أيضا باسم سافيو من "تروا" ووقع عقدا مع السيتي لمدة خمس سنوات.
 
 
وقضى سافيو الموسم الماضي معارا لنادي "جيرونا"، وساعد الفريق على التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.
 
 
وقال في بيان "سعيد للغاية بالانضمام لمانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بكأس العالم للأندية. الكل يعرف أنه أفضل فريق في العالم الآن، لذا كوني هنا مثير للغاية بالنسبة لي".
 
وعن طموحاته قال: "آمل أن يكون أحد أفضل المواسم في حياتي"، مضيفا: "سأعمل بجد، أنا رجل مجتهد، الأمور لم تأت بسهولة بالنسبة لي، لقد وصلت إلى هنا من خلال العمل الجاد والتفاني يوما بعد يوم".
 
وتابع: "الدوري الإنجليزي ينمو كثيرا ويمكن أن يكون الأمر صعبا، نعم، ولكن كما قلت، سنعمل يوما بعد يوما".
 
واختتم قائلا: "سيكون لدينا أفضل مدرب في العالم، بيب. لذا فهو يعرف ما يجب فعله ليقدم لنا كل شيء على أرض الملعب، لتسهيل الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز قدر الإمكان"، حسبما نقل موقع "مانشستر سيتي".
 
من جانبه، قال مدير الكرة في سيتي، تشيكي بيغريستين إن "سافينيو لاعب مثير للغاية وأعتقد أن مشجعي السيتي سيستمتعون فعلا برؤيته يلعب. ما حققه الموسم الماضي في جيرونا كان مميزا وهو بالفعل لاعب متكامل في منتخب البرازيل. أمامه دور كبير ليلعبه مع مانشستر سيتي هذا الموسم وبعده".
 
ويعد سافيو واحدا من اللاعبين الذين برزوا في الدوري الإسباني العام الماضي، حيث أحرز 11 هدفا وساعد على تسجيل 10 أخرى.
 
وكان جزءا من منتخب البرازيل في كوبا أميركا ولعب 7 مرات مع بلاده.
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