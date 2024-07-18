تياغو ألكانتارا يعود إلى برشلونة كمساعد للمدرب فليك

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أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم الأربعاء أن لاعبه السابق تياغو ألكانتارا الذي اعتزل كرة القدم مؤخراً سينضم إلى طاقم المدرب الجديد هانزي فليك في فترة الصيف.

واعتزل ألكانتارا (33 عاماً) بعدما قضى المواسم الأربعة الأخيرة مع ليفربول الإنجليزي في فترة عانى خلالها من عدة إصابات أبعدته عن أجزاء كبيرة منها.

وقال برشلونة إن تياغو سيكون ضمن طاقم هانزي فليك لقضاء فترة معايشة، وسيغادر مع بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة من أجل خوض الجولة الصيفية.

وبدأ تياغو ألكانتارا مشواره مع كرة القدم عبر أكاديمية برشلونة الشهيرة "لا ماسيا" وصعد إلى الفريق الأول خلال فترة المدرب بيب غوارديولا وبقي حتى 2013 عندما رحل إلى بايرن ميونخ الذي تركه عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا 2020.