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أول القصيدة غياب.. مبابي لن يشارك في "كلاسيكو البداية"

18
JULY
2024
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لن يكون نجم ريال مدريد الجديد كيليان مبابي حاضرا في أول كلاسيكو إسباني أمام برشلونة، عندما يلتقي الفريقان وديا في الولايات المتحدة بجولة تحضيرية للموسم الجديد، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.
 
لكن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما سيكون متاحا لبدء مباريات الفريق الرسمية، إذ أكد خلال مؤتمره الصحفي، الثلاثاء، أنه سيكون لائقا لمباراة كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي في 14 أغسطس المقبل.
 
 
وحسب موقع "فوتبول إسبانيا"، لن يخضع مبابي لجراحة في أنفه الذي تعرض للكسر خلال بطولة أوروبا، بعد التقييمات التي أجراها أثناء الفحص الطبي اللازم لانتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي إلى الفريق الملكي.
 
وخلال جولته في الولايات المتحدة التي سيغيب عنها مبابي وزملاؤه الذين شاركوا في نصف نهائي بطولة أوروبا أو كوبا أميركا، يلتقي ريال مدريد ميلان الإيطالي في الأول من أغسطس، ثم برشلونة في الرابع من الشهر ذاته، وتشلسي الإنجليزي بعد ذلك بـ3 أيام.
 
وسيحصل الفريق على راحة لمدة أسبوع قبل مواجهة أتالانتا في السوبر الأوروبي، المقررة في وارسو.
 
والثلاثاء قال مبابي إنه كان واثقا للغاية من أنه سيلعب لريال مدريد يوما ما، لدرجة أنه بدأ تعلم اللغة الإسبانية خلال الدراسة المدرسية.
 
وأضاف في ملعب "سانتياغو برنابيو" المكتظ بالمشجعين، الذين ارتدى معظمهم قمصانا تحمل اسمه: "منذ كنت طفلا، كنت أعرف أن قدري هو اللعب لريال مدريد".
 
ووصل النجم الفائز بكأس العالم 2018 إلى مؤتمر صحفي بعد تقديمه للجماهير، وهو يمسك بنموذج مصغر لملعب ريال مدريد، قال إنه حصل عليه حين كان يبلغ من العمر 8 سنوات.
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