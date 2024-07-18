مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، تمديد عقد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لمدة عام واحد، ليبقى في "سانتياغو برنابيو" حتى 2025.

وفاز اللاعب المخضرم (38 عاما) الحاصل على الكرة الذهبية، بلقب دوري أبطال أوروبا السادس له، إضافة إلى لقب الدوري الإسباني الرابع مع ريال مدريد، الموسم الماضي.

وانتهى عقد مودريتش السابق في نهاية موسم 2023-2024، لكن "الأمير" أبلغ المشجعين أنه سيعود الموسم المقبل عندما كانوا يحتفلون بانتصارهم بدوري أبطال أوروبا.

ولم يفز أي لاعب بألقاب مع ريال مدريد أكثر من مودريتش، الذي رفع 26 لقبا منذ انضمامه إلى الفريق الملكي في 2012.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعتزل اللاعب المخضرم، خاصة بعد أن أعلن شريكه في خط الوسط توني كروس (34 عاما) اعتزاله نهاية الموسم.

كما لا يعتزم مودريتش اعتزال اللعب دوليا رغم الخروج المبكر لكرواتيا من بطولة أوروبا التي اختتمت مؤخرا، إذ ودعت المنافسات من دور المجموعات.

وقال مودريتش الذي خاض 178 مباراة دولية مع كرواتيا: "أود الاستمرار في اللعب إلى الأبد لكن من المحتمل أن يأتي وقت يجب أن أعتزل فيه. سأواصل اللعب لكني لا أعرف إلى أي مدى سأستمر في الملاعب".