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3 نجوم فوق الـ100 مليون يورو.. كم بلغت أسعار "أبطال أوروبا"؟

18
JULY
2024
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بعد أن حقق منتخب إسبانيا لقب بطولة "يورو 2024"، وسيطر نجومه على الجوائز الفردية للبطولة، حدثت طفرة هائلة في القيمة السوقية للاعبي "الماتادور".
وبات رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أغلى اللاعبين قيمة سوقية في صفوف إسبانيا بعد البطولة، وفقا لتقييم صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث بلغت قيمته قرابة 119 مليون يورو.
 
بينما كانت أكبر طفرة من نصيب نجم برشلونة الإسباني لامين يامال، الذي وصلت قيمته 105 ملايين يورو بزيادة قدرها 27 مليون يورو، بينما ارتفعت قيمة بيدري زميله في الفريق الكتالوني إلى 103 ملايين يورو.
 
ووفق تقييم الصحيفة الإسبانية، تغيرت أسعار لاعبي منتخب إسبانيا بعد التتويج الأوروبي كالتالي:
 
فيرمين لوبيز - برشلونة: زادت قيمته بمقدار 0.1 مليون يورو (من 16.7 إلى 16.8).
أيوزي بيريز - ريال بيتيس: زادت قيمته من 8.2 إلى 8.4 مليون يورو.
أليكس باينا - فياريال: زادت قيمته من 30.1 إلى 30.3 مليون يورو.
فيران توريس - برشلونة: زادت قيمته بمقدار نصف مليون يورو تقريبا (من 45.1 إلى 45.5).
داني كارفاخال - ريال مدريد: ارتفعت قيمته إلى 14.9 مليون يورو.
دافيد رايا - أرسنال الإنجليزي: ارتفعت قيمته من 42.7 إلى 44 مليون يورو.
ألفارو موراتا - أتليتكو مدريد وقد ينتقل إلى ميلان الإيطالي: زيادة مقدارها 1.3 مليون يورو (من 29.2 إلى 30.5).
بيدري - برشلونة: زادت قيمته بمقدار 1.5 مليون يورو (من 102.3 إلى 103.8).
رودري - مانشستر سيتي: أصبحت قيمته السوقية تقترب من 120 مليون يورو، حيث زادت بقيمة 1.9 مليون (من 117 إلى 118.9).
مارتن زوبيمندي - ريال سويسداد: زادت قيمته من 52.2 إلى 54.4 مليون.
ناتشو - أنهى عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو الماضي وانتقل إلى القادسية الكويتي: زادت قيمته بمقدار 2.2 مليون.
ميكل ميرينو - ريال سويسداد: ارتفعت قيمته من 43.8 إلى 46.1 مليونا.
إيميريك لابورت - النصر السعودي: زادت قيمته 21.5 مليون إلى 23.9.
ميكيل أويارزابال - ريال سويسداد: زادت قيمته من 37.7 إلى 40.5 مليون يورو.
فيفيان - أتليتك بلباو: زادت قيمته من 21.9 إلى 25.9 مليون يورو.
روبن لونورماند - ريال سوسيداد: ارتفعت قيمته من 33.1 إلى 37.3 مليونا.
مارك كوكوريا - تشلسي الإنجليزي: زادت قيمته من 21.2 إلى 25.7.
داني أولمو - لايبزيغ الألماني: ارتفعت قيمته من 51.5 إلى 56.1 مليون يورو.
فابيان - باريس سان جرمان الفرنسي: ارتفعت قيمته بقرابة 5 ملايين يورو (من 41.4 إلى 46.8 مليون يورو).
أوناي سيمون - أتليتك بلباو: ارتفعت قيمته بمقدار 6 ملايين يورو، من 28 إلى 34 مليونا.
نيكو وليامز - أتليتك بلباو: زادت قيمته من 67.4 مليون يورو إلى 79.5 مليون يورو.
لامين يامال - برشلونة: زادت قيمته من 78.3 مليون يورو إلى 105.3 مليون يورو.
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