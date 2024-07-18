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بعد الانتقادات.. كشف تكاليف حماية أسرة نتنياهو

18
JULY
2024
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أنفق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أموالا ضخمة على حماية أسرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المكونة من زوجته وابنيه، وفقا لتقارير حديثة.
 
وأثارت فاتورة حماية سارة نتنياهو وابني رئيس الوزراء أفنير ويائير، انتقادات داخل إسرائيل، بسبب تكلفتها العالية.
 
وحسب معلومات من حركة تعرف باسم "تعزيز المجتمع العادل" نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد كلفت حماية أسرة نتنياهو الشاباك نحو 31.5 مليون شيكل (قرابة 8.5 مليون دولار) بين عامي 2018 و2023.
 
ووفقا للبيانات، أنفق الشاباك 11 مليون شيكل (قرابة 3 ملايين دولار) على حراسة أفنير نتنياهو، و10 ملايين شيكل (نحو 2 مليون و775 ألف دولار) على يائير نتنياهو، و10.5 مليون شيكل (2 مليون و885 ألف دولار دولار تقريبا) على حماية سارة نتنياهو.
 
كما تظهر المعلومات أنه خلال حكومة بينيت-لابيد التي استمرت بين يونيو 2021 وديسمبر 2022، بلغت تكلفة حماية أطفال بينيت 3 ملايين شيكل (825 ألف دولار تقريبا)، و4 ملايين شيكل (مليون و100 ألف دولار تقريبا) لحماية زوجته جيلات.
 
وتعرض نتنياهو لانتقادات بسبب إصراره على استمرار حصول أبنائه البالغين على حماية الشاباك، كما استمر ابنه يائير في تلقي الحماية منذ انتقاله إلى ميامي في الولايات المتحدة العام الماضي.
 
ووفقا لتلك البيانات، أنفق الشاباك أكثر من مليون شيكل (275 ألف دولار تقريبا) على حماية يائير العام الماضي.
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