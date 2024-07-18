وفاة حارس مرمى برشلونة بعد تعرضه لضربة قوية على الرأس!

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أعلن نادي برشلونة الإكوادوري وفاة لاعبه حارس المرمى جاستن كورنيخو بعد سقوطه وتعرضه لضربة قوية على الرأس.

ونشر النادي الإكوادوري عبر حسابه على منصة "إكس" بيانا بوفاة حارس المرمى الاحتياطي الذي يبلغ من العمر 20 عاما: احتراما لخصوصية عائلته لن نكتب تفاصيل أكثر، ولا توجد كلمات أو جمل تبعد الأحزان التي نشعر بها الآن.

ونشرت وسائل الإعلام الإكوادورية أن كورنيخو رقد في المستشفى 48 ساعة بعدما وجد فاقدا للوعي في الحمام بسبب سقوطه على رأسه بقوة.

وتعرض اللاعب لعدد من الإصابات في الدماغ ما دعا النادي إلى إيقاف جميع الأنشطة عندما كان في العناية المركزة.

وطلب النادي الإكوادوري من الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم "كونميبول" تأجيل مباراته التأهيلية أمام ريد بل البرازيلي في كوبا سوداميركانا إلا أن الاتحاد رفض الطلب.