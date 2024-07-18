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للمرة الثانية في عام واحد.. فضيحة جنسية تضرب منتخب اليابان

18
JULY
2024
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أوقفت الشرطة اليابانية لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم كايشو سانو بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة، وذلك وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
 
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "أن أيتش كاي" ووسائل إعلام أخرى نقلاً عن مصادر في الشرطة لم تكشف عن هويتها أن لاعب خط الوسط الدفاعي (23 عاماً) واثنين من أصدقائه في العشرينات من العمر أيضاً، اعتدوا جنسياً على المرأة في أحد فنادق طوكيو، الأحد.
 
وأفادت التقارير أن الشرطة ألقت القبض على الثلاثة بالقرب من الفندق مباشرة بعد تلقيها اتصالاً من المرأة التي ورد أنها في الثلاثينات من عمرها.
 
وانضم سانو الذي شارك في 4 مباريات مع اليابان وكان ضمن تشكيلة الفريق في كأس آسيا هذا العام في قطر، إلى ماينتز الألماني في وقت سابق من هذا الشهر قادماً من كاشيما أنتلرز.
 
وسبق للكرة اليابانية أن اختبرت قضية مماثلة هذا العام حين غادر جونيا إيتو الذي يدافع عن ألوان رينز الفرنسي، كأس آسيا في فبراير الماضي بعدما قالت الشرطة اليابانية إنه يخضع للتحقيق بتهمة اعتداء جنسي مزعوم في أوساكا العام الماضي.
 
ونفى إيتو هذه المزاعم ويقاضي متهميه، مطالباً بتعويض قدره 200 مليون ين (1.3 مليون دولار).
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