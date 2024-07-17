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شكوى فرنسية ضد "عنصرية" لاعبي الأرجنتين

17
JULY
2024
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تقدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشكوى قانونية ضد التصريحات العنصرية للاعبي المنتخب الأرجنتيني بشأن منتخب فرنسا عقب الفوز بلقب كوبا أميركا صباح الاثنين.
 
وأظهر تسجيل فيديو عبر شبكة "إنستغرام" لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز ومجموعة من لاعبي المنتخب وهم يرددون أغنية ضد لاعبي فرنسا من أصول إفريقية بعد الفوز على كولومبيا بهدف دون رد في النهائي.
 
وأوضح بيان اتحاد الكرة الفرنسي: بالنظر إلى خطورة هذه التصريحات الصادمة، والتي تتعارض مع القيم الرياضية وحقوق الإنسان، قرر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الاتصال بنظيره الأرجنتيني والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مباشرة لتقديم شكوى قانونية بسبب التصريحات العنصرية والتمييزية.
 
وأضاف البيان: يدين فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بأشد العبارات التصريحات العنصرية والتمييزية غير المقبولة ضد لاعبي منتخب فرنسا ضمن أغنية رددها لاعبو ومشجعو المنتخب الأرجنتيني.
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