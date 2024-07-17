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فيديو.. رونالدو حاضر في حفل تقديم مبابي بـ"هلا مدريد" و"سي"

17
JULY
2024
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خلال حفل تقديم ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، للنجم الفرنسي كليان مبابي، صرخت الجماهير بصوت واحد بكلمة "سي" بعد ظهور نجم النادي الملكي السابق كريستيانو رونالدو، في شريط فيديو إلى جانب نجوم آخرين.
 
وخطف أسطورة ريال مدريد الأنظار في حفل تقديم مبابي عندما احتفلت الجماهير بنجمها السابق بعد مشاهدتها صوره على شاشات ملعب سانتياغو برنابيو.
 
واشتهر كريستيانو بالقفز بالهواء والدوران، قبل أن يصرخ بعبارة "سي"، كلما سجل هدفا من أهدافه.
 
 
وأصبحت عبارة "سي"، وهي تعني "نعم" بالإسبانية، الخاصة برونالدو "علامة مسجلة" شهيرة مرتبطة بالهداف البرتغالي.
 
تقليد رونالدو
 
وقد أعاد احتفال مبابي بانضمامه لنادي ريال مدريد للأذهان ذكرى تقديم كريستيانو رونالدو في الفريق الملي عام 2009.
 
وكما فعل كريستيانو خلال حفل تقديمه قبل 15 عاما، ظهر  مبابي خلال كلمة ألقاها أمام الجماهير وهو يهتف بعبارة "هلا مدريد".
 
وشارك رود مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تقارن بين احتفال رونالدو ومبابي أثناء حفل تقديمه كلاعب جديد للميرنجي.
 
 
حلم الطفولة
 
وقد تفاعلت الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو مع شريط الفيديو الذي بث خلال حفل التقديم، وخاصة عندما ظهرت الصور التي تجمع بين مبابي ورونالدو.
 
وكان مبامبي قد نشر عقب انتقاله رسميا إلى صفوف فريق ريال مدريد صورة وهو صغير تجمعه مع رونالدو.
 
وعلق ساعتها رونالدو على منشور مبابي، قائلا: "حان دوري الآن لمشاهدتك، متحمس لرؤيتك تضيء البرنابيو.. HalaMadrid".
 
 
 
وكان ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم، أعلن في وقت سابق أنه سيقدم مبابي، اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو.
 
وقال مبابي، لجماهير ريال مدريد الإسباني بمناسبة تقديمه رسميا لاعبا للنادي الملكي، "سأهب حياتي لهذا النادي"، مؤكدا مرة أخرى أنه يُحقق "حلم" الطفولة.
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