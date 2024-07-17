خطفت الأنظار في نهائي "يورو 2024".. من هي أليكس صديقة يامال؟

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بعد تألقه في بطولة أمم أوروبا مع المنتخب الإسباني، لم يعد مشجعو النجم الشاب لامين يامال مهتمين بتقييم أدائه الرائع ومقارنته بأساطير الكرة مثل ليونيل ميسي فقط، وإنما بلغ الفضول لديهم حد السعي لمعرفة المزيد عن حياته الشخصية.

وأثار ظهور يامال مع فتاة شابة في احتفاله بإحراز لقب "يورو 2024" مع المنتخب الإسباني، تساؤلات حول هويتها.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفتاة هي أليكس باديلا، تبلغ من العمر 17 عاما، وهي طالبة تدرس في مدينة برشلونة، ولديها أكثر من 400 ألف متابع على "تيك توك".

ووفق الصحيفة فإن باديلا ألغت تنشيط حسابها على "إنستغرام" في أعقاب التكهنات المحيطة بعلاقتها مع يامال.

وبحسب "ديلي ميل" فقد حضرت باديلا جميع مباريات إسبانيا في البطولة الأوروبية، قبل أن تظهر في الاحتفالات الأخيرة باللقب وهي مرتدية قميص إسبانيا بالرقم 19.

وذكرت الصحيفة أن التكهنات حول علاقتهما قد كثرت بعد أن تم تصوير باديلا مع العديد من أقارب يامال في البطولة الأوروبية.

وزادت الشائعات بعد أن اكتشف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن حساب باديلا كان واحدا من حسابين فقط يتابعهما يامال على حسابه على "تيك توك".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كان قد اختار يوم الثلاثاء، يامال ضمن التشكيلة المثالية لبطولة أوروبا 2024.