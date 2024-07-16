فضيحة تنظيمية.. ما سبب فوضى نهائي كوبا أميركا؟

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تسبب خرق أمني في تأخير انطلاق نهائي كوبا أميركا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا، وذلك بعدما اقتحم المشجعون إحدى بوابات الدخول الرئيسية لملعب "هارد روك" في أميركا.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعين يقتحمون البوابة الجنوبية الغربية للملعب، لتتأخر انطلاقة المباراة 80 دقيقة عن موعدها المحدد سلفا.

وشوهدت مجموعة من الأشخاص يتلقون العلاج الطبي ويطلبون الماء في ظل درجات الحرارة المرتفعة في جنوب فلوريدا، فيما تمكن الضباط من دفع الجماهير خلف البوابات السوداء وإغلاق المداخل حتى لا يتمكن أحد من الدخول.

وأصدر قسم شرطة مقاطعة ميامي بيانا على حسابه بموقع إكس (تويتر سابقا)، حيث أشار إلى وقوع عدة حوادث قبل فتح بوابات الملعب.

وكشفت صحيفة "أولي" الأرجنتينية أن المشكلة بدأت عندما حاول المشجعين الذين لا يملكون تذاكر الدخول إلى الملعب، وعندها بدأت الاضطرابات التي استمرت لعدة ساعات، وتسبب ضعف إجراءات المنظمين في تزايد أعداد المشجعين عند المداخل، بما في ذلك العائلات والأطفال.

وكانت الصور التي شوهدت بالقرب من الأبواب "مفزعة" لأشخاص يغمى عليهم، وساخطون، وآخرين يكافحون من أجل محاولة دخول الملعب.

وزاد التقرير: عملية الدخول إلى الملعب كانت كارثية، الأبواب مغلقة، الأشخاص الذين يملكون تذاكر لم يتمكنوا من الدخول، بينما تسلل الكثير من المشجعين بطرق غير نظامية.

ومع الفوضى التي حدثت، قر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، تأجيل انطلاق النهائي، لأن الملعب كان بنسبة 30% من طاقته الاستيعابية، أي أن ما لا يقل عن 40 ألف شخص من حاملي التذاكر كانوا خارج "هارد روك"، بالإضافة إلى الآلاف من الذين لم يكن لديهم تذاكر.

ووصفت "أولي" الأحداث بـ "وصمة عار" جديدة في كوبا أميركا، بسبب سوء التنظيم، وبعد الشجار الذي شاهدناه سابقا بين لاعبي أوروغواي وجماهير كولومبيا.

يذكر أن البديل لاوتارو مارتينيز سجل هدفاً قبل 8 دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني ليقود بلاده الأرجنتين للاحتفاظ ببطولة كوبا أميركا عقب فوزها على كولومبيا.