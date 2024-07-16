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"المنحوس" هاري كين: من الصعب وصف شعوري

16
JULY
2024
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وصف هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، خسارة المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا، للمرة الثانية، 1-2 أمام المنتخب الإسباني، بأنها فرصة ضائعة، مع استمرار غيابه عن تحقيق أي بطولة على المستوى الشخصي.
 
وقال لقناة "أي.تي.في": من الصعب وصف الشعور الذي نشعر به حاليا. مباراة صعبة. قمنا بعمل جيد للعودة في نتيجة المباراة وعانينا للبناء على هذا. أن تتلقى هدفا في الدقائق الأخيرة يجعل من الصعب تقبل الخسارة.
 
وأضاف: تمكنا من قلب تأخرنا في النتيجة طوال البطولة، وكان بإمكاننا الفوز. لم نقم بالخطوة التالية لتحقيق ذلك.
 
وأردف: عانينا في الشوط لأول. لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة. كان الأداء أفضل في الشوط الثاني وسجلنا الهدف. ولكن باغتتنا كرة عرضية وكانت هذه هي النهاية.
 
وأكد: كانت فرصة وأضعناها. الوصول للمباريات النهائية ليس بالأمر السهل. يجب أن تستغل الفرصة عندما تأتي ونحن لم نستغلها مرة أخرى. إنه أمر مؤلم للغاية، وسيؤلمنا لفترة طويلة.
 
وكان المنتخب الإنجليزي خسر نهائي يورو 2021 بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي.
 
وكان كين، الذي لم يحصد أي لقب حتى الآن مع النادي أو بلاده، تم تغييره بعد مرور 60 دقيقة.
 
ويبقى اللقب الوحيد الذي حققه المنتخب الإنجليزي للرجال هو لقب كأس العالم في 1966.
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