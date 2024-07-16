مولر ينهي مسيرته مع منتخب ألمانيا

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أعلن توماس مولر، الفائز بكأس العالم لكرة القدم في 2014 مع المنتخب الألماني، اعتزاله اللعب الدولي، في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني: بعد تقريبا 14 عاما وخوض 131 مباراة دولية، قررت إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الألماني.

وجاء إعلان مولر اعتزاله اللعب الدولي بعد يوم من انتهاء منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي أقيمت في ألمانيا، والتي كانت آخر بطولة لمولر مع المنتخب الوطني.

وودع المنتخب الألماني منافسات البطولة من دور الثمانية أمام المنتخب الإسباني الذي توج باللقب في النهاية.

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وقال اللاعب: أود أن أشكر كل الجماهير وأعضاء المنتخب الوطني. شكرا لدعمكم طوال السنوات الماضية.