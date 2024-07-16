أميركا.. إيقاف رئيس اتحاد كولومبيا للكرة بسبب شجار مع الشرطة

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أوقفت الشرطة الأميركية، الإثنين، رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم رامون خيسورون في ميامي بسبب حادث وقع الأحد على ملعب "هارد روك" في ميامي مسرح المباراة النهائية لكوبا أميركا بين منتخب بلاده والأرجنتين.

وأوضحت شرطة ميامي في تقرير لها أن خيسورون أوقف بتهمة "الاعتداء على ضابط" ليلة الأحد في ملعب هارد روك.

وسادت حالة من الفوضى عندما اقتحم المشجعون بوابات الملعب مما أدى إلى سقوط البعض على الأرض ومحاولة البعض الآخر التسلل عبر قنوات تكييف الهواء الضخمة ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة النهائية لمدة 82 دقيقة.

وتغلبت الأرجنتين حاملة اللقب على كولومبيا 1-0 بعد التمديد بفضل هدف البديل لاوتارو مارتينيز.

وذكرت صحيفة "إل تييمبو" الكولومبية أنه لم يُسمح لخيسورون، البالغ من العمر 71 عاما، بدخول الملعب مع ابنه وبعض أفراد عائلته بعد حفل توزيع الجوائز.

واشتبك ابن خيسورون مع حارس الأمن الذي منعهم من الدخول.

وأوضحت الصحيفة أن خيسورون، نائب رئيس اتحاد أميركا الجنوبية للعبة (كونميبول)، شارك أيضا في النزاع قبل أن يتدخل ضباط الشرطة.