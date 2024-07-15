رد فعل الملك تشارلز الثالث على هزيمة إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا

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أعرب ملك بريطانيا تشارلز الثالث عن دعمه للمنتخب الإنجليزي بعد هزيمته أمام إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

ونُشرت رسالة الملك على الحساب الخاص بالعائلة المالكة في منصة "X"،وجاء في المنشور: "على الرغم من أن النصر قد استعصى عليكم هذا المساء، إلا أنني وزوجتي ننضم إلى عائلتنا بأكملها في حثكم على رفع رؤوسكم عاليا".

ووصف تشارلز الثالث الوصول إلى نهائي البطولة بأنه إنجاز عظيم وأعرب عن ثقته في أن الأمة ستواصل دعم الفريق في الانتصارات العديدة التي لم تأت بعد.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-1 في نهائي "يورو 2024" ليلة أمس االأحد على الملعب الأولمبي في برلين.

وسجل لاعب الوسط نيكو ويليامز الهدف الأول في الدقيقة 47، فيما عادل لاعب الوسط كول بالمر النتيجة في الدقيقة 73، قبل أن يسجل لاعب الوسط ميكيل أويارزابال هدف الفوز الإسباني في الدقيقة 86.

وعجز المنتخب الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي في التتويج بلقب نهائي كأس أمم أوروبا، وبلغ النهائي لأول مرة عام 2021، وخسره أمام المنتخب الإيطالي بالضربات الترجيحية وقتها، وتأهل للمرة الثانية للنهائي خلال النسخة الحالية، ليخسره أمام منتخب "لاروخا".