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فيديو.. أميرة إسبانيا "تحرج" الملك وترفض حمل كأس أوروبا

15
JULY
2024
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في واحدة من اللقطات الطريفة خلال فقرة تتويج المنتخب الإسباني ببطولة كأس أوروبا، خطفت الأميرة صوفيا الأضواء بخجلها الذي أحرج ملك البلاد.
 
وبينما قام ملك إسبانيا فيليب السادس، بحمل الكأس "الثمينة"، ليحتفل مع اللاعبين باللقب، قرر إعطاء ابنته الأميرة صوفيا إنفانتا، فرصة لحمل الكأس قبل تسليمها للاعبين.
 
وطلب الملك فيليب السادس من ابنته حمل الكأس، لكنها رفضت، أمام ملايين المتابعين على الشاشات، للحظة تتويج الأبطال.
 
وكرر فيليب بعدها منح الكأس مرة أخرى لصوفيا، لكنها استمرت برفض "لمس" الكأس أو حمله، بخجل مفرط، قبل أن يتجه الملك إلى اللاعبين ويمنحهم كأس البطولة للاحتفال.
 
واعتبر بعض المتابعين أن اللقطة تجسد خجل الأميرة المراهقة التي خشيت من إسقاط الكأس الكبيرة، بينما انتقد البعض رفض الأميرة لطلب الملك مرتين وأمام أنظار الملايين.
 
 
 
يذكر أن صوفيا إنفانتا هي الابنة الأصغر للملك فيليب السادس، وتبلغ من العمر 17 عاما.
 
وكان المنتخب الإسباني قد حقق لقب بطولة كأس أوروبا، مساء الأحد، في برلين، بعد انتصاره في نهائي مثير على إنجلترا بنتيجة 2-1.
 
وكان الملك فيليب السادس وابنته صوفيا من بين الحضور، إلى جوار ولي العهد البريطاني الأمير وليام وابنه الأمير جورج.
 
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