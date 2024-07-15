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حفلة شاكيرا لم تخف الرعب.. هكذا فشلت أميركا في ختام "كوبا"

15
JULY
2024
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لم يشفع حفل المغنية الكولومبية شاكيرا، للمنظمين، الكارثة التي وقعت في نهائي بطولة كوبا أميركا، بتدافع ودخول آلاف المشجعين الكولومبيين وضربهم لنظرائهم الأرجنتينيين قبل المباراة.
 
وتأخر انطلاق المباراة النهائية لنهائيات كوبا أميركا في ميامي، بين الأرجنتين حاملة اللقب وكولومبيا، لمدة 75 دقيقة كاملة، بسبب مشاهد فوضوية من جماهير اقتحموا الملعب بالقوة.
 
كارثة تنظيمية
 
واحتجز مئات المشجعين عند مدخل الملعب حيث ظلت الأبواب مغلقة بعد أكثر من ساعة من افتتاحها المفترض.
 
واشتبكت الشرطة وأفراد الأمن مع المشجعين الذين حاولوا دخول الملعب قبل انطلاق المباراة.
 
وقالت شرطة ميامي في بيان لها إنه وقعت "حوادث عدة" قبل المباراة في الملعب، مضيفة: "هذه الأحداث كانت نتيجة للسلوك الجامح للجماهير التي حاولت الوصول إلى الملعب".
 
 شهادات من الجماهير
 
المشجعون وجهوا انتقادات الى المنظمين، حيث قال كاربارييي، أحد مشجعي الأرجنتين، إن المشجعين عوملوا مثل "الحيوانات".
 
وأضاف: "إنهم يعاملوننا مثل الحيوانات، ولا يوجد أي تنظيم على الإطلاق، ولا يوجد شيء، أعني أنهم لم يستعدوا لـ60 ألف شخص"، موضحا "لا يوجد استعداد، الناس يفقدون الوعي".
 
 
وتأتي مشاهد الفوضى في الوقت الذي يتم فيه التدقيق بشكل خاص على السلامة العامة خلال هذه المباراة النهائية بعد أعمال العنف في المدرجات التي اندلعت في نهاية مباراة نصف النهائي بين كولومبيا والأوروغواي الأربعاء في شارلوت بكارولينا الشمالية.
 
وصعد لاعبو الأوروغواي إلى المدرجات واشتبكوا مع المشجعين الكولومبيين، زاعمين أن أفراد عائلاتهم تعرضوا الى التهديد من قبلهم عقب الخسارة 0-1.
 
حفلة شاكيرا
 
وبين شوطي اللقاء، أحيت المغنية الكولومبية شاكيرا، اللقاء، بحفلة صغيرة بين الشوطين.
 
وبالرغم من الحفل المنتظر، إلا أن الانتقادات لم تتوقف، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتنظيم "السيء" للبطولة التي تحتضنها الولايات المتحدة.
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