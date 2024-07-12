العروض السعودية تؤجل قرار راموس

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كشفت تقارير صحفية إسبانية سبب تأخر سرجيو راموس، قائد ريال مدريد وإشبيلية السابق، في حسم موقفه من العروض الأمريكية التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ إعلان رحيله عن إشبيلية بنهاية الموسم الماضي، تلقى راموس أكثر من عرض أمريكي، كان أبرزها من نادي سان دييغو، والمفترض أن يكون قد حسم المفاوضات معه في الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "ريليفو" الإسبانية إلى أن راموس لم يحسم أمره بشكل نهائي، على أمل أن يتلقى عرضا سعوديا في الفترة الحالية مع بداية ميركاتو الدوري السعودي.

وأضافت الصحيفة أن راموس يدرك جيدا أن العرض السعودي سيكون أعلى من نظيره الأمريكي، وهو ما يجعله يؤجل قراره النهائي بشأن الانتقال لدوري MLS.

وأوضحت أنه رغم أن هناك أسبابا أسرية رجحت كفة العروض الأمريكية بالنسبة لراموس، إلا أن قائد الريال السابق يقيم الوضع ماديا ورياضيا.

وبحسب المصدر ذاته فإن رينيه راموس شقيق اللاعب ووكيله، تلقى عروضا من أندية أمريكية أخرى، لكنها لا ترقى لطموحات اللاعب من الناحية المادية، وهو ما يجعل انتظار فرصة الحصول على عروض سعودية.a